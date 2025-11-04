Uzņēmumu katalogs
Mediānā Datu zinātnieks atlīdzības in India pakete ThoughtWorks kopā ir ₹2.13M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThoughtWorks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
ThoughtWorks
Data Scientist
Pune, MH, India
Kopā gadā
₹2.13M
Līmenis
L2
Pamatalga
₹2.13M
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
3 Gadi
Darba pieredze
3 Gadi
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu zinātnieks pozīcijai ThoughtWorks in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹10,372,790. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ThoughtWorks Datu zinātnieks pozīcijai in India, ir ₹3,277,177.

