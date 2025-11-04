Programmatūras inženieris atlīdzība in India ThoughtSpot svārstās no ₹3.42M year MTS 2 līmenim līdz ₹11.92M year Staff Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹5.33M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThoughtSpot kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
ThoughtSpot uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
