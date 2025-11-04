Uzņēmumu katalogs
ThoughtSpot
ThoughtSpot Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in India ThoughtSpot svārstās no ₹3.42M year MTS 2 līmenim līdz ₹11.92M year Staff Engineer līmenim. Mediānā year atlīdzības in India pakete kopā ir ₹5.33M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThoughtSpot kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
MTS 2
(Iesācēju līmenis)
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Jaunākie algu pieteikumi
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ThoughtSpot uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai ThoughtSpot in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹11,916,537. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ThoughtSpot Programmatūras inženieris pozīcijai in India, ir ₹5,145,639.

