Vidējā Produkta dizaineris kopējā atlīdzība in India ThoughtSpot svārstās no ₹2.29M līdz ₹3.2M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu ThoughtSpot kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

₹2.46M - ₹2.9M
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
₹2.29M₹2.46M₹2.9M₹3.2M
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ThoughtSpot uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai ThoughtSpot in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,196,506. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ThoughtSpot Produkta dizaineris pozīcijai in India, ir ₹2,294,928.

