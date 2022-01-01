Uzņēmumu katalogs
ThoughtSpot
ThoughtSpot Algas

ThoughtSpot algas svārstās no $12,271 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $326,625 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem ThoughtSpot. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Programmatūras inženieris
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Mārketings
Median $148K
Biznesa analītiķis
$213K

Korporatīvā attīstība
$159K
Datu zinātnieks
$133K
Informācijas tehnoloģiju speciālists (IT)
$49.8K
Produkta dizaineris
$30.9K
Produkta menedžeris
$110K
Personāla atlases speciālists
$12.3K
Pārdošana
$327K
Kiberdrošības analītiķis
$107K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$152K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

ThoughtSpot uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots ThoughtSpot, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $326,625. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots ThoughtSpot, ir $108,845.

