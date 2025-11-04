Uzņēmumu katalogs
Thought Machine
Thought Machine Programmatūras inženierijas menedžeris Algas

Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in United Kingdom pakete Thought Machine kopā ir £181K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Thought Machine kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Thought Machine
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Kopā gadā
£181K
Līmenis
M3
Pamatalga
£143K
Stock (/yr)
£28.9K
Bonuss
£9.6K
Gadi uzņēmumā
5 Gadi
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Thought Machine?
Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Thought Machine uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Thought Machine in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £192,448. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thought Machine Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in United Kingdom, ir £142,544.

Citi resursi