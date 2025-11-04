Uzņēmumu katalogs
Thought Machine
Thought Machine Programmatūras inženieris Algas

Programmatūras inženieris atlīdzība in United Kingdom Thought Machine svārstās no £59K year IC1 līmenim līdz £131K year IC3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United Kingdom pakete kopā ir £97K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Thought Machine kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
IC1
Software Engineer(Iesācēju līmenis)
£59K
£56.1K
£884.3
£2K
IC2
£99.9K
£91K
£2.9K
£6K
IC3
Senior Software Engineer
£131K
£125K
£3.3K
£2.4K
IC4
Principal Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Jaunākie algu pieteikumi
Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Thought Machine uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Thought Machine in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £155,373. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thought Machine Programmatūras inženieris pozīcijai in United Kingdom, ir £87,766.

