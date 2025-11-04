Uzņēmumu katalogs
Thought Machine
Thought Machine Personāla atlases speciālists Algas

Vidējā Personāla atlases speciālists kopējā atlīdzība in United Kingdom Thought Machine svārstās no £56.6K līdz £77.3K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Thought Machine kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Thought Machine uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Personāla atlases speciālists pozīcijai Thought Machine in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £77,296. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thought Machine Personāla atlases speciālists pozīcijai in United Kingdom, ir £56,639.

