Thought Machine
Thought Machine Klientu veiksme Algas

Vidējā Klientu veiksme kopējā atlīdzība in United Kingdom Thought Machine svārstās no £112K līdz £159K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Thought Machine kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Vidējā kopējā kompensācija

£127K - £151K
United Kingdom
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
£112K£127K£151K£159K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Don't get lowballed

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Thought Machine uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Klientu veiksme pozīcijai Thought Machine in United Kingdom, ir gada kopējā atlīdzība £158,851. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thought Machine Klientu veiksme pozīcijai in United Kingdom, ir £111,886.

