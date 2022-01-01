Uzņēmumu katalogs
Thought Machine
Thought Machine Algas

Thought Machine algas svārstās no $77,555 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $237,936 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Thought Machine. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/16/2025

Programmatūras inženieris
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend programmatūras inženieris

Pilna cikla programmatūras inženieris

Programmatūras inženierijas menedžeris
Median $238K
Tehnisko programmu menedžeris
Median $161K

Produkta menedžeris
Median $110K
Klientu veiksme
$182K
Personāla atlases speciālists
$88K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

Thought Machine uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Thought Machine, ir Programmatūras inženierijas menedžeris ar gada kopējo atlīdzību $237,936. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thought Machine, ir $145,990.

