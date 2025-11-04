Uzņēmumu katalogs
Thought Logic Consulting
Thought Logic Consulting Vadības konsultants Algas

Mediānā Vadības konsultants atlīdzības in United States pakete Thought Logic Consulting kopā ir $165K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Thought Logic Consulting kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Kopā gadā
$165K
Līmenis
-
Pamatalga
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$15K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
6 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Thought Logic Consulting?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Vadības konsultants pozīcijai Thought Logic Consulting in United States, ir gada kopējā atlīdzība $210,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thought Logic Consulting Vadības konsultants pozīcijai in United States, ir $161,500.

