Uzņēmumu katalogs
Thorogood
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu
    Levels FYI Logo
  • Algas
  • Datu analītiķis

  • Visas Datu analītiķis algas

Thorogood Datu analītiķis Algas

Mediānā Datu analītiķis atlīdzības in India pakete Thorogood kopā ir ₹1.2M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Thorogood kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/4/2025

Mediānais pakete
company icon
Thorogood
Data Analyst
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹1.2M
Līmenis
L1
Pamatalga
₹946K
Stock (/yr)
₹0
Bonuss
₹249K
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
2 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Thorogood?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksportēt datusSkatīt vakances

Iesniegt

Saņemiet verificētas algas savā e-pasta kastītē

Abonēt verificētus Datu analītiķis piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Thorogood in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹1,659,481. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thorogood Datu analītiķis pozīcijai in India, ir ₹1,180,920.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Thorogood

Saistītie uzņēmumi

  • Google
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Spotify
  • Flipkart
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi