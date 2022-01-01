Uzņēmumu katalogs
Thomson Reuters Algas

Thomson Reuters algas svārstās no $6,509 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $385,000 Pārdošana augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Thomson Reuters. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/20/2025

$160K

Programmatūras inženieris
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Produkta vadītājs
Product Manager $102K
Director $169K
Produkta dizainers
Median $90.3K

UX dizainers

Datu zinātnieks
Median $87.1K
Pārdošana
Median $385K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $233K
UX pētnieks
Median $63.7K
Cilvēkresursi
Median $372K
Biznesa operācijas
$159K
Biznesa analītiķis
$24.6K
Biznesa attīstība
$122K
Štāba vadītājs
$164K
Klientu apkalpošana
$6.5K
Datu analītiķis
$17.4K
Datu zinātnes vadītājs
$127K
Finanšu analītiķis
$7.5K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$16.8K
Juridiskais
$118K
Vadības konsultants
$96.7K
Mārketings
$76.4K
Projektu vadītājs
$124K
Pārdošanas inženieris
$112K
Kiberdrošības analītiķis
$122K
Risinājumu arhitekts
$122K
Tehniskais rakstnieks
$17.5K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

A remuneração total anual mediana relatada na Thomson Reuters é $96,714.

