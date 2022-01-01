Uzņēmumu katalogs
Thinkific
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Thinkific Algas

Thinkific algas svārstās no $66,637 kopējā atlīdzībā gadā Personāla atlases speciālists zemākajā līmenī līdz $150,565 Programmatūras inženierijas menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Thinkific. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Produkta menedžeris
Median $103K
Programmatūras inženieris
Median $108K

Pilna cikla programmatūras inženieris

Biznesa analītiķis
$108K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Klientu apkalpošana
$75.4K
Mārketinga operācijas
$73K
Produkta dizaineris
$139K
Personāla atlases speciālists
$66.6K
Programmatūras inženierijas menedžeris
$151K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Thinkific uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)

Ir jautājums? Jautā kopienai.

Apmeklē Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbinieku dažādos uzņēmumos, saņemtu karjeras padomus un daudz ko citu.

Apmeklēt tagad!

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Thinkific, ir Programmatūras inženierijas menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $150,565. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Thinkific, ir $105,321.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Thinkific

Saistītie uzņēmumi

  • Top Hat
  • Juniper Square
  • Checkfront
  • Toptal
  • Modis
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi