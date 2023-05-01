Uzņēmumu katalogs
THINK Surgical
THINK Surgical

THINK Surgical algas svārstās no $71,244 kopējā atlīdzībā gadā Biomedicīnas inženieris zemākajā līmenī līdz $165,825 Produkta dizaina menedžeris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem THINK Surgical. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/15/2025

Programmatūras inženieris
Median $163K
Biomedicīnas inženieris
$71.2K
Produkta dizaineris
$159K

Produkta dizaina menedžeris
$166K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots THINK Surgical, ir Produkta dizaina menedžeris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $165,825. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots THINK Surgical, ir $160,683.

