Uzņēmumu katalogs
The Stepstone Group
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

The Stepstone Group Algas

The Stepstone Group algas svārstās no $52,462 kopējā atlīdzībā gadā Pārdošana zemākajā līmenī līdz $184,677 Datu zinātnes vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem The Stepstone Group. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/2/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Datu zinātnes vadītājs
$185K
Datu zinātnieks
$94.4K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Produkta vadītājs
$101K
Pārdošana
$52.5K
Programmatūras inženieris
$109K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots The Stepstone Group, ir Datu zinātnes vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $184,677. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots The Stepstone Group, ir $103,850.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta The Stepstone Group

Saistītie uzņēmumi

  • Snap
  • Tesla
  • Spotify
  • Facebook
  • Airbnb
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi