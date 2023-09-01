Uzņēmumu katalogs
The Economist
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

The Economist Algas

The Economist algas svārstās no $47,509 kopējā atlīdzībā gadā Programmatūras inženieris zemākajā līmenī līdz $186,961 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem The Economist. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Saņem algu, nevis tukšus solījumus

Mēs esam sarunu ceļā panākuši tūkstošiem piedāvājumu un regulāri sasniedzam $30K+ (dažreiz $300K+) pieaugumu. Lieciet sarunu ceļā par savu algu vai savu CV pārskatīšanu pie īstiem ekspertiem - personāla atlases speciālistiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $47.5K
Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $187K
Produkta vadītājs
$108K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Pārdošana
$98.5K
UX pētnieks
$91.4K
Nevar atrast savu amatu?

Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots The Economist, ir Programmatūras inženierijas vadītājs ar gada kopējo atlīdzību $186,961. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots The Economist, ir $98,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta The Economist

Saistītie uzņēmumi

  • Square
  • DoorDash
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Netflix
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi resursi