The Container Store Algas

The Container Store algas svārstās no $50,250 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $108,780 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem The Container Store. Pēdējo reizi atjaunināts: 10/19/2025

Klientu apkalpošana
$50.3K
Finanšu analītiķis
$71.7K
Produkta vadītājs
$91.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Programmatūras inženieris
$109K
Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots The Container Store, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $108,780. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots The Container Store, ir $81,597.

