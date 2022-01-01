Uzņēmumu katalogs
The Clorox Company
The Clorox Company Algas

The Clorox Company algas svārstās no $109,450 kopējā atlīdzībā gadā Grāmatvedis zemākajā līmenī līdz $236,640 Cilvēkresursi augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem The Clorox Company. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $121K
Grāmatvedis
$109K
Biznesa attīstība
$161K

Klientu apkalpošana
$117K
Datu zinātnes vadītājs
$172K
Cilvēkresursi
$237K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$131K
Pārdošana
Median $165K
Risinājumu arhitekts
Median $190K
Riska kapitāla investoris
$130K
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
RSU

The Clorox Company uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (25.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots The Clorox Company, ir Cilvēkresursi at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $236,640. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots The Clorox Company, ir $146,265.

