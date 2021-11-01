Uzņēmumu katalogs
The Boring Company
The Boring Company Algas

The Boring Company algas svārstās no $89,550 kopējā atlīdzībā gadā Produkta dizainers zemākajā līmenī līdz $230,000 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem The Boring Company. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $230K

Full-Stack programmatūras inženieris

Mehānikas inženieris
Median $90K
Datu zinātnieks
$149K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Aparatūras inženieris
$143K
Produkta dizainers
$89.6K
Projektu vadītājs
$154K
Personāla atlases speciālists
$119K
BUJ

Nejlépe placenou pozicí ve společnosti The Boring Company je Programmatūras inženieris s roční celkovou odměnou $230,000. To zahrnuje základní plat i případné akciové odměny a bonusy.
Medián roční celkové odměny ve společnosti The Boring Company je $142,811.

