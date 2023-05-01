The Acrelec Group mediānā alga ir $24,897 Programmatūras inženieris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem The Acrelec Group. Pēdējo reizi atjaunināts: 12/1/2025
Meklējiet visas algas mūsu atlīdzības lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/the-acrelec-group/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.