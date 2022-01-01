Uzņēmumu katalogs
Thales
Thales Algas

Thales algas svārstās no $20,100 kopējā atlīdzībā gadā Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists zemākajā līmenī līdz $176,880 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Thales. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu inženieris

Kiberdrošības analītiķis
Median $73K
Risinājumu arhitekts
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Datu zinātnieks
Median $40.2K
Pārdošana
Median $161K
Administratīvais asistents
$48.8K
Kosmosa inženieris
$76K
Ķīmijas inženieris
$20.5K

Pētniecības inženieris

Elektrotehnikas inženieris
$66.9K
Aparatūras inženieris
$23.5K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$20.1K
Juridiskais
$64.1K
Mehānikas inženieris
$86.5K
Optikas inženieris
$41.9K
Produkta dizainers
$175K
Produkta vadītājs
$65K
Projektu vadītājs
$90.8K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$177K
Tehnisko programmu vadītājs
$52.7K
Tehniskais rakstnieks
$44K
UX pētnieks
$70.7K
BUJ

Найвищеоплачувана позиція в Thales - це Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $176,880. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Thales складає $65,001.

Citi resursi