TG-17
TG-17 Algas

TG-17 mediānā alga ir $248,750 Programmatūras inženieris . Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TG-17. Pēdējo reizi atjaunināts: 12/1/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Programmatūras inženieris
$249K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots TG-17, ir Programmatūras inženieris at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $248,750. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TG-17, ir $248,750.

