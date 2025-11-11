Pilna cikla programmatūras inženieris atlīdzība in Berlin Metropolitan Region Tesla svārstās no €79K year P2 līmenim līdz €95K year P3 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Berlin Metropolitan Region pakete kopā ir €81K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tesla kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
P1
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
€79K
€70.4K
€8K
€662.1
P3
€95K
€83.1K
€11.9K
€0
P4
€ --
€ --
€ --
€ --
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Tesla uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
