Ražošanas inženieris atlīdzība in United States Tesla svārstās no $97.4K year P1 līmenim līdz $242K year P4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in United States pakete kopā ir $134K. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tesla kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas ()
Bonuss
P1
$97.4K
$91.1K
$3.6K
$2.6K
P2
$131K
$110K
$20K
$1.1K
P3
$171K
$137K
$33.4K
$778
P4
$242K
$153K
$80.7K
$8K
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Tesla uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 3rd-G (6.25% ceturkšņa)
25% tiek iegūtas 4th-G (6.25% ceturkšņa)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Tesla uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)
Tesla allows you to choose between options and RSUs, granting 3 options in exchange for every RSU.