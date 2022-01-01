Uzņēmumu Katalogs
Tesco
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Tesco Algas

Tesco algu diapazons svārstās no $6,071 kopējā atalgojumā gadā Cilvēkresursi apakšējā galā līdz $160,217 Produkta dizainers augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Tesco. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu inženieris

Programmatūras inženieru vadītājs
Median $104K
Produkta vadītājs
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Datu zinātnieks
Median $91.3K
Tehniskais programmu vadītājs
Median $48.2K
Administratīvais asistents
Median $30.8K
Pārdošana
Median $31.8K
Grāmatvedis
$44.1K

Tehniskais grāmatvedis

Biznesa attīstība
$100K
Kopīrakstītājs
$38.5K
Klientu apkalpošana
$32K
Datu analītiķis
$63.7K
Datu zinātnes vadītājs
$64.2K
Finanšu analītiķis
$137K
Grafiskais dizainers
$121K
Cilvēkresursi
$6.1K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$78.2K
Juridiskais departaments
$33.7K
Vadības konsultants
$85.6K
Produkta dizainers
$160K
Darbinieku atlases speciālists
$47.8K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Tesco, ir Produkta dizainers at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $160,217. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Tesco, ir $63,729.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Tesco

Saistītie Uzņēmumi

  • Just Eat
  • IKEA
  • FutureLearn
  • Publix
  • Klarna
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi