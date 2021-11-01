Uzņēmumu Katalogs
Terumo
Terumo Algas

Terumo algu diapazons svārstās no $102,900 kopējā atalgojumā gadā Biomedicīnas inženieris apakšējā galā līdz $166,830 Biznesa operācijas augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Terumo. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $118K
Biomedicīnas inženieris
$103K
Biznesa operācijas
$167K

Aparatūras inženieris
$121K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Terumo, ir Biznesa operācijas at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $166,830. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Terumo, ir $119,300.

Citi Resursi