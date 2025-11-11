Uzņēmumu katalogs
Teradyne
Teradyne Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris Algas

Mediānā Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris atlīdzības in United States pakete Teradyne kopā ir $120K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Teradyne kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Mediānais pakete
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Kopā gadā
$120K
Līmenis
L2
Pamatalga
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$0
Gadi uzņēmumā
0 Gadi
Darba pieredze
0 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Teradyne?
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Teradyne uzņēmumā Akciju/kapitāldaļu piešķīrumi tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris pozīcijai Teradyne in United States, ir gada kopējā atlīdzība $205,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Teradyne Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris pozīcijai in United States, ir $119,000.

