Tencent Holdings
Tencent Holdings Algas

Tencent Holdings algu diapazons svārstās no $43,084 kopējā atalgojumā gadā Biznesa analītiķis apakšējā galā līdz $666,650 Informācijas tehnoloģiju speciālists augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Tencent Holdings. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Biznesa analītiķis
$43.1K
Biznesa attīstība
$108K
Datu zinātnieks
$63.5K

Informācijas tehnoloģiju speciālists
$667K
Juridiskais departaments
$301K
Partneru vadītājs
$158K
Produkta vadītājs
$55.9K
Programmatūras inženieris
$102K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

The highest paying role reported at Tencent Holdings is Informācijas tehnoloģiju speciālists at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $666,650. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Tencent Holdings is $104,824.

