Uzņēmumu Katalogs
Tenable
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Tenable Algas

Tenable algu diapazons svārstās no $43,447 kopējā atalgojumā gadā Datu zinātnieks apakšējā galā līdz $487,775 Produkta vadītājs augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Tenable. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Produkta vadītājs
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Programmatūras inženieris
Median $149K

Pilna steka programmatūras inženieris

Pārdošana
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Klientu panākumi
$214K
Datu zinātnieks
$43.4K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$83.6K
Mārketinga operācijas
$67.3K
Produkta dizainers
$127K
Darbinieku atlases speciālists
$140K
Programmatūras inženieru vadītājs
$205K
Risinājumu arhitekts
$276K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Tenable, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 4th-GADS (6.25% katru ceturksni)

Jums ir jautājums? Jautājiet kopienai.

Apmeklējiet Levels.fyi kopienu, lai sazinātos ar darbiniekiem no dažādiem uzņēmumiem, saņemtu karjeras padomus un vairāk.

Apmeklēt Tagad!

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Tenable, ir Produkta vadītājs at the Principal Product Manager level ar gada kopējo atalgojumu $487,775. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Tenable, ir $159,516.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Tenable

Saistītie Uzņēmumi

  • Armis
  • Very Good Security
  • Rubrik
  • Cloudera
  • Plaid
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi