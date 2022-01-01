Uzņēmumu Katalogs
Tempus Algas

Tempus algu diapazons svārstās no $29,108 kopējā atalgojumā gadā Administratīvais asistents apakšējā galā līdz $256,275 Pārdošana augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Tempus. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/16/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Programmatūras inženieru vadītājs
Median $185K

Produkta vadītājs
Median $152K
Administratīvais asistents
$29.1K
Biznesa analītiķis
$68.6K
Klientu apkalpošana
$56.8K
Klientu panākumi
$69.7K
Datu analītiķis
$79.6K
Programmu vadītājs
$84.6K
Pārdošana
$256K
Kiberdrošības analītiķis
$140K
Tehniskais rakstītājs
$76.4K
Iegūšanas Grafiks

25%

GADS 1

25%

GADS 2

25%

GADS 3

25%

GADS 4

Akciju Veids
RSU

Uzņēmumā Tempus, RSUs ir pakļauti 4-gadu iegūšanas grafikam:

  • 25% iegūst 1st-GADS (25.00% katru gadu)

  • 25% iegūst 2nd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 3rd-GADS (6.25% katru ceturksni)

  • 25% iegūst 4th-GADS (6.25% katru ceturksni)

Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Tempus, ir Pārdošana at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $256,275. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Tempus, ir $128,945.

