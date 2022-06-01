Uzņēmumu Katalogs
Templafy
Strādājat šeit? Pieprasiet savu uzņēmumu

Templafy Algas

Templafy algu diapazons svārstās no $68,559 kopējā atalgojumā gadā Darbinieku atlases speciālists apakšējā galā līdz $155,775 Technical Account Manager augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Templafy. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Saņemiet Samaksu, Neesiet Izmantoti

Mēs esam veikuši sarunas par tūkstošiem piedāvājumu un regulāri panākam $30K+ (dažreiz $300K+) palielinājumus.Sarunājiet savu algu vai jūsu CV pārskatīts no īstiem ekspertiem - rekrutētājiem, kuri to dara katru dienu.

Programmatūras inženieris
Median $85.9K
Produkta vadītājs
$106K
Projektu vadītājs
$70.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Darbinieku atlases speciālists
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Tehniskais programmu vadītājs
$153K
Trūkst jūsu amata?

Meklēt visas algas mūsu atalgojuma lapā vai pievienojiet savu algu lai palīdzētu atbloķēt lapu.


Biežāk Uzdotie Jautājumi

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Templafy είναι ο Technical Account Manager at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $155,775. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Templafy είναι $95,901.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš Templafy

Saistītie Uzņēmumi

  • Valtech
  • Arcesium
  • InvestCloud
  • SoftServe
  • Maven Wave
  • Skatīt visus uzņēmumus ➜

Citi Resursi