Temasek Algas

Temasek algu diapazons svārstās no $10,612 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošanas operācijas apakšējā galā līdz $218,900 Informācijas tehnoloģiju speciālists augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Temasek. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $74.8K

Pilna steka programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Median $112K
Klientu apkalpošanas operācijas
$10.6K

Datu analītiķis
$63.7K
Finanšu analītiķis
$192K
Aparatūras inženieris
$54.4K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$219K
Produkta vadītājs
$31.3K
Projektu vadītājs
$29.9K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

