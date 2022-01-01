Uzņēmumu Katalogs
TELUS
TELUS Algas

TELUS algu diapazons svārstās no $10,107 kopējā atalgojumā gadā Klientu apkalpošana apakšējā galā līdz $135,281 Programmatūras inženieris augšējā galā. Levels.fyi apkopo anonīmas un verificētas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TELUS. Pēdējoreiz atjaunināts: 8/15/2025

$160K

Programmatūras inženieris
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Backend programmatūras inženieris

Pilna steka programmatūras inženieris

Mašīnmācīšanās inženieris

DevOps inženieris

Produkta vadītājs
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Produkta dizainers
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX dizainers

Datu zinātnieks
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Programmatūras inženieru vadītājs
L4 $114K
L5 $97.6K
Mārketings
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Programmu vadītājs
Median $85K
Biznesa analītiķis
Median $56.2K
Kiberdrošības analītiķis
Median $76.8K
Datu analītiķis
Median $37.1K
Datu zinātnes vadītājs
Median $110K
Risinājumu arhitekts
Median $129K

Datu arhitekts

Vadības konsultants
Median $95.6K
Biznesa operācijas
$101K
Biznesa operāciju vadītājs
$96.9K
Biznesa attīstība
$99.3K
Administrācijas vadītājs
$92.6K
Kopīrakstītājs
$88.4K
Klientu apkalpošana
$10.1K
Finanšu analītiķis
$76.8K
Aparatūras inženieris
$75.2K
Cilvēkresursi
$66.4K
Informācijas tehnoloģiju speciālists
$11.6K
Mārketinga operācijas
$104K
Mehāniskais inženieris
$72.9K
Produkta dizaina vadītājs
$107K
Projektu vadītājs
$14.5K
Pārdošana
$55.4K
Tehniskais programmu vadītājs
$89.6K
Uzticamība un drošība
$41.7K
UX pētnieks
$88.2K
Biežāk Uzdotie Jautājumi

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā TELUS, ir Programmatūras inženieris at the L6 level ar gada kopējo atalgojumu $135,281. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā TELUS, ir $86,649.

Piedāvātie Darbi

    Nav atrasti piedāvātie darbi priekš TELUS

