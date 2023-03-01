Uzņēmumu katalogs
Telia
Telia Algas

Telia algas svārstās no $38,667 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $115,247 Programmatūras inženierijas vadītājs augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Telia. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Median $89.8K
Produkta vadītājs
Median $71.7K
Klientu apkalpošana
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Datu zinātnieks
$75.7K
Informācijas tehnoloģiju (IT) speciālists
$102K
Pārdošana
$75.4K
Programmatūras inženierijas vadītājs
$115K
Risinājumu arhitekts
$75.3K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Telia, ir Programmatūras inženierijas vadītājs at the Common Range Average level ar gada kopējo atlīdzību $115,247. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Telia, ir $75,533.

