Mediānā Programmatūras inženierijas menedžeris atlīdzības in United States pakete Teladoc Health kopā ir $270K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Teladoc Health kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Teladoc Health
Software Engineering Manager
Mountain View, CA
Kopā gadā
$270K
Līmenis
L3
Pamatalga
$210K
Stock (/yr)
$40K
Bonuss
$20K
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
10 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Teladoc Health?
Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

Teladoc Health uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai Teladoc Health in United States, ir gada kopējā atlīdzība $346,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Teladoc Health Programmatūras inženierijas menedžeris pozīcijai in United States, ir $264,104.

Citi resursi

