Teladoc Health Algas

Teladoc Health algas svārstās no $49,670 kopējā atlīdzībā gadā Klientu apkalpošana zemākajā līmenī līdz $305,000 Risinājumu arhitekts augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem Teladoc Health. Pēdējo reizi atjaunināts: 9/1/2025

$160K

Programmatūras inženieris
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend programmatūras inženieris

Full-Stack programmatūras inženieris

Datu zinātnieks
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Veselības informātika

Produkta vadītājs
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Programmatūras inženierijas vadītājs
Median $270K
Produkta dizainers
Median $163K

UX dizainers

Risinājumu arhitekts
Median $305K
Mārketings
Median $98.8K
Klientu apkalpošana
$49.7K
Klientu panākumi
$109K
Personāla atlases speciālists
$199K
Pārdošana
$294K
Tehnisko programmu vadītājs
$204K
UX pētnieks
$206K
Akciņu iegūšanas grafiks

33%

G 1

33%

G 2

33%

G 3

Akciju veids
RSU

Teladoc Health uzņēmumā RSUs tiek piešķirtas atbilstoši 3 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 33% tiek iegūtas 1st-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 2nd-G (33.00% gada)

  • 33% tiek iegūtas 3rd-G (33.00% gada)

BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots Teladoc Health, ir Risinājumu arhitekts ar gada kopējo atlīdzību $305,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Teladoc Health, ir $178,333.

