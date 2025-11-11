Uzņēmumu katalogs
Mediānā Pētnieks zinātnieks atlīdzības in India pakete Tekion kopā ir ₹3.76M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tekion kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Mediānais pakete
company icon
Tekion
Research Scientist
Bengaluru, KA, India
Kopā gadā
₹3.76M
Līmenis
L3
Pamatalga
₹3.26M
Stock (/yr)
₹509K
Bonuss
₹0
Gadi uzņēmumā
1 Gads
Darba pieredze
5 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Tekion?
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Tekion uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pētnieks zinātnieks pozīcijai Tekion in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹3,764,213. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tekion Pētnieks zinātnieks pozīcijai in India, ir ₹3,751,243.

Citi resursi