Tekion Programmatūras inženieris Algas Greater Bengaluru

Programmatūras inženieris atlīdzība in Greater Bengaluru Tekion svārstās no ₹2.01M year L1 līmenim līdz ₹7.22M year L5 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹4.06M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tekion kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Associate Software Engineer(Iesācēju līmenis)
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
Software Engineer
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
Senior Software Engineer
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Skatīt 1 Vairāk līmeņu
Salīdzināt līmeņus
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Prakses algas

Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Tekion uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Iekļautie amati

Iesniegt jaunu amatu

Backend programmatūras inženieris

Kvalitātes nodrošināšanas (QA) programmatūras inženieris

Drošības programmatūras inženieris

Pētnieks zinātnieks

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Tekion in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹7,229,769. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tekion Programmatūras inženieris pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹4,417,853.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Tekion

