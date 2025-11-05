Uzņēmumu katalogs
  • Algas
  • Produkta dizaineris

  • Visas Produkta dizaineris algas

  • Greater Bengaluru

Tekion Produkta dizaineris Algas Greater Bengaluru

Produkta dizaineris atlīdzība in Greater Bengaluru Tekion svārstās no ₹1.18M year L1 līmenim līdz ₹3.93M year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹3.81M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tekion kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
Associate Product Designer
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
Product Designer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
Senior Product Designer
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
Staff Product Designer
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
Jaunākie algu pieteikumi
Akciņu iegūšanas grafiks

25%

G 1

25%

G 2

25%

G 3

25%

G 4

Akciju veids
Options

Tekion uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:

  • 25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)

  • 25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)

  • 25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)



Abonēt verificētus Produkta dizaineris piedāvājumus.

Abonēt verificētus Produkta dizaineris piedāvājumus.Jūs saņemsiet kompensācijas detalizēto sadalījumu e-pastā. Uzzināt vairāk

Šo vietni aizsargā reCAPTCHA un Google Privātuma politika un Pakalpojumu noteikumi ir spēkā.

BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Tekion in Greater Bengaluru, ir gada kopējā atlīdzība ₹5,040,521. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tekion Produkta dizaineris pozīcijai in Greater Bengaluru, ir ₹2,198,674.

