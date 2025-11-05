Produkta dizaineris atlīdzība in Greater Bengaluru Tekion svārstās no ₹1.18M year L1 līmenim līdz ₹3.93M year L4 līmenim. Mediānā year atlīdzības in Greater Bengaluru pakete kopā ir ₹3.81M. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tekion kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
L1
₹1.18M
₹1.18M
₹0
₹0
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹2.31M
₹2.31M
₹0
₹0
L4
₹3.93M
₹3.93M
₹0
₹0
Uzņēmums
Līmeņa nosaukums
Pieredzes gadi
Kopējā atlīdzība
|Algas nav atrastas
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
G 1
25%
G 2
25%
G 3
25%
G 4
Tekion uzņēmumā Options tiek piešķirtas atbilstoši 4 gadu akciņu iegūšanas grafikam:
25% tiek iegūtas 1st-G (25.00% gada)
25% tiek iegūtas 2nd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 3rd-G (2.08% mēneša)
25% tiek iegūtas 4th-G (2.08% mēneša)