Tecno Mobile
Tecno Mobile Datu analītiķis Algas

Vidējā Datu analītiķis kopējā atlīdzība in Turkey Tecno Mobile svārstās no TRY 560K līdz TRY 795K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tecno Mobile kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$15.6K - $18.5K
Turkey
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$13.7K$15.6K$18.5K$19.5K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu analītiķis pozīcijai Tecno Mobile in Turkey, ir gada kopējā atlīdzība TRY 794,635. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tecno Mobile Datu analītiķis pozīcijai in Turkey, ir TRY 559,699.

