Mediānā Riska kapitāla investors atlīdzības in United States pakete Techstars kopā ir $225K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Techstars kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Mediānais pakete
company icon
Techstars
Managing Director
hidden
Kopā gadā
$225K
Līmenis
-
Pamatalga
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonuss
$45K
Gadi uzņēmumā
4 Gadi
Darba pieredze
25 Gadi
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Techstars?
Jaunākie algu pieteikumi
PievienotPievienot atlīdz.Pievienot atlīdzību

Uzņēmums

Atrašanās vieta | Datums

Līmeņa nosaukums

Atzīme

Pieredzes gadi

Kopā / Uzņēmumā

Kopējā atlīdzība

Pamatalga | Akcijas (g.) | Bonuss
Algas nav atrastas
BUJ

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Riska kapitāla investors pozīcijai Techstars in United States, ir gada kopējā atlīdzība $305,000. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Techstars Riska kapitāla investors pozīcijai in United States, ir $192,500.

Ieteicamās darbavietas

    Nav atrasta neviena ieteicama darbavieta Techstars

Citi resursi

