Technology & Strategy Programmatūras inženieris Algas Stuttgart Metro Region

Mediānā Programmatūras inženieris atlīdzības in Stuttgart Metro Region pakete Technology & Strategy kopā ir €59.6K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Technology & Strategy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/5/2025

Mediānais pakete
company icon
Technology & Strategy
Software Engineer
Stuttgart, BW, Germany
Kopā gadā
€59.6K
Līmenis
L2
Pamatalga
€59.6K
Stock (/yr)
€0
Bonuss
€0
Gadi uzņēmumā
2 Gadi
Darba pieredze
4 Gadi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Programmatūras inženieris pozīcijai Technology & Strategy in Stuttgart Metro Region, ir gada kopējā atlīdzība €76,997. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Technology & Strategy Programmatūras inženieris pozīcijai in Stuttgart Metro Region, ir €59,627.

