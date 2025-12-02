Uzņēmumu katalogs
Technology & Strategy
Vidējā Produkta dizaineris kopējā atlīdzība in Germany Technology & Strategy svārstās no €69.4K līdz €95.1K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Technology & Strategy kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$86.8K - $103K
Germany
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$80.1K$86.8K$103K$110K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Produkta dizaineris pozīcijai Technology & Strategy in Germany, ir gada kopējā atlīdzība €95,062. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Technology & Strategy Produkta dizaineris pozīcijai in Germany, ir €69,436.

