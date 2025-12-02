Uzņēmumu katalogs
Technisys
Technisys Grāmatvedis Algas

Vidējā Grāmatvedis kopējā atlīdzība in Argentina Technisys svārstās no ARS 21.93M līdz ARS 30.02M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Technisys kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$18.1K - $21.4K
Argentina
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$16.7K$18.1K$21.4K$22.8K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Grāmatvedis pozīcijai Technisys in Argentina, ir gada kopējā atlīdzība ARS 30,021,179. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Technisys Grāmatvedis pozīcijai in Argentina, ir ARS 21,928,513.

