TechnipFMC
TechnipFMC Pārdošana Algas

Vidējā Pārdošana kopējā atlīdzība in Colombia TechnipFMC svārstās no COP 56.42M līdz COP 80.1M year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu TechnipFMC kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$16.1K - $19.1K
Colombia
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$14.2K$16.1K$19.1K$20.2K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā TechnipFMC?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Pārdošana pozīcijai TechnipFMC in Colombia, ir gada kopējā atlīdzība COP 80,103,614. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TechnipFMC Pārdošana pozīcijai in Colombia, ir COP 56,420,806.

