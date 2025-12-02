Uzņēmumu katalogs
TechnipFMC
TechnipFMC Ķīmijas inženieris Algas

Vidējā Ķīmijas inženieris kopējā atlīdzība in United States TechnipFMC svārstās no $108K līdz $151K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu TechnipFMC kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$117K - $142K
United States
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$108K$117K$142K$151K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā TechnipFMC?

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Ķīmijas inženieris pozīcijai TechnipFMC in United States, ir gada kopējā atlīdzība $150,800. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TechnipFMC Ķīmijas inženieris pozīcijai in United States, ir $107,900.

