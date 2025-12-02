Uzņēmumu katalogs
Riska kapitāla investors atlīdzība in India Tech Mahindra kopā ir ₹367K year U1 līmenim. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tech Mahindra kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

Vidējā kopējā kompensācija

$4.1K - $4.9K
India
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
Vidējā Atlīdzība pēc Līmenis
Pievienot atlīdz.Salīdzināt līmeņus
Līmeņa nosaukums
Kopā
Pamata
Akcijas
Bonuss
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Riska kapitāla investors pozīcijai Tech Mahindra in India, ir gada kopējā atlīdzība ₹451,864. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tech Mahindra Riska kapitāla investors pozīcijai in India, ir ₹318,270.

