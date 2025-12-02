Uzņēmumu katalogs
Vidējā Tehniskais rakstnieks kopējā atlīdzība in Canada Tech Mahindra svārstās no CA$70K līdz CA$102K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Tech Mahindra kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 12/2/2025

$57.3K - $66.6K
Canada
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Izplatītākais diapazons
Iespējamais diapazons

Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Tehniskais rakstnieks pozīcijai Tech Mahindra in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$101,572. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Tech Mahindra Tehniskais rakstnieks pozīcijai in Canada, ir CA$69,991.

