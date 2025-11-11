Uzņēmumu katalogs
Teamworks
Teamworks Datu inženieris Algas

Mediānā Datu inženieris atlīdzības in Canada pakete Teamworks kopā ir CA$214K year. Skatīt pamatalgas, akciju un bonusu sadalījumu Teamworks kopējām atlīdzības paketēm. Pēdējoreiz atjaunināts: 11/11/2025

Mediānais pakete
Kādi ir karjeras līmeņi uzņēmumā Teamworks?
Jaunākie algu pieteikumi
Augstākā algu pakete, par kuru ziņots Datu inženieris pozīcijai Teamworks in Canada, ir gada kopējā atlīdzība CA$281,646. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Teamworks Datu inženieris pozīcijai in Canada, ir CA$204,288.

