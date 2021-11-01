Uzņēmumu katalogs
TeamSnap
TeamSnap Algas

TeamSnap algas svārstās no $84,575 kopējā atlīdzībā gadā Mārketings zemākajā līmenī līdz $157,500 Programmatūras inženieris augstākajā līmenī. Levels.fyi apkopo anonīmas un pārbaudītas algas no pašreizējiem un bijušajiem darbiniekiem TeamSnap. Pēdējo reizi atjaunināts: 11/23/2025

Programmatūras inženieris
Median $158K

Backend programmatūras inženieris

Mārketings
$84.6K
BUJ

Augstāk apmaksātā pozīcija, par kuru ziņots TeamSnap, ir Programmatūras inženieris ar gada kopējo atlīdzību $157,500. Tas iekļauj pamatalgu, kā arī jebkādu iespējamo akciju atlīdzību un bonusus.
Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots TeamSnap, ir $121,038.

Citi resursi

